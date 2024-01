LinkedIn-functies die jouw posts een boost geven

Regelmatig voegt LinkedIn nieuwe functies toe waarmee je met je LinkedIn-posts meer kan opvallen. In deze blogpost duiken we dieper in op deze LinkedIn-functies, zodat je een blijvende indruk kan achterlaten bij jouw contacten. Van opmaakopties die je tekst laten opvallen tot het subtiele gebruik van GIF’s om je boodschap wat meer kracht bij te zetten, ontdek het in dit artikel: Time to shine!🌟

#1 Opmaakopties voor berichten

LinkedIn heeft onlangs opmaakopties toegevoegd aan berichten. Gebruik asterisken (*) voor vetgedrukte tekst, underscores (_) voor cursieve tekst en streepjes (-) voor opsommingstekens. Hieronder voorbeelden: