Linda de Mol weigert beroemd dieet: ‘Vreselijke stank uit mond’

Linda de Mol is zich zoals veel andere BN’ers net een beetje meer bewust van haar uiterlijk dan de gemiddelde Hollander. Een bijkomstigheid van altijd in de schijnwerpers en voor de camera’s staan. Daarom let de presentatrice ook extra goed op de lijn, en laat weten al talloze verschillende diëten te hebben geprobeerd. Één hiervan heeft bepaald geen goede indruk achtergelaten.

Verschillende diëten

In LINDA. vertelt ze over de verschillende diëten. “Jennifer Aniston zweerde in de zero’s bij The Zone en het South Beach Diet; ik besloot na de geboorte van mijn kinderen te montignaccen. Het werkte, de kilo’s vlogen eraf.” Dan komt het gevreesde dieet ter sprake. “Ken je Atkins nog? Mensen die dat dieet volgden, werkten hele leverworsten en stapels gebakken eieren weg. Ik heb het nooit geprobeerd omdat je er zo’n ongelooflijk slechte adem van kreeg zodra je lijf in standje vetverbranding kwam.”

Slechte adem

Linda wilde toch liever niet…