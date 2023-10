Lil Kleine weggepest tijdens gastoptreden: ‘Middelvingers in publiek’

Zaterdagavond stond Tino Martin wat gezellige deuntjes te tjilpen in het Amsterdamse Ziggo Dome voor zo’n 17.000 man. De zanger had maar liefst twee verrassingsacts in petto: Trijntje Oosterhuis én mokkelmepper Lil Kleine. Die laatste werd niet helemaal goed ontvangen.

Gecanceld

Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine, heeft zichzelf de afgelopen tijd niet populair gemaakt. De rapper vouwde vorig jaar namelijk de nek van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autoportier. Ondanks dat half Nederland hem heeft ‘gecanceld’, stond hij zaterdagavond bij Tino op het podium om samen het nummer ‘Gabber’ te performen. Niet alle Tino-fans reageerden enthousiast op de opkomst van Jorik…

Gemengde gevoelens

Volgens Shownieuws-prins Bart Ettekoven werden afgelopen zaterdag flink wat middelvingers opgestoken vanuit het publiek.

Ettekoven vindt dat in ieder geval meer dan terecht. Volgens de presentator moet eerst de zitting van de zaken worden…