Liesbeth Kamerling zet hakbijl in vraagprijs. Zie foto’s van deze prachtige woning!

Liesbeth Kamerling, zus van Antonie Kamerling, die zich in 2010 beroofde van het leven, en schoonzus van Isa Hoes, heeft de vraagprijs van haar schitterende benedenwoning fors naar beneden bijgesteld.

NIEUWE VRAAGPRIJS LIESBETH KAMERLING

Vroeg zij aanvankelijk een prijs van maar liefst 3 miljoen euro, deze is nu verlaagd naar een vraagprijs van 2.750.000 euro ofwel een korting van 250,000 euro. Gelukkig voor haar blijft er nog een mooie winst over

Wanneer zij en haar man het pand op deze prijs kunnen verkopen zijn ze in 1 klapĀ miljonair. Liesbeth en haar man Frans kochten het pand in 2019 voor 435.000 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 792.000 euro.

DIE GAAT LIESBETH KAMERLING VERDIENEN

Zij hebben echt kosten noch moeite gespaard tijdens de renovatie. Het huis is werkelijk een lust voor het oog. De inspanning is niet voor niets, want er gloort nog altijd een winst van iets minder dan twee miljoen euro!!!

INDELING WONING LIESBETH KAMERLING

De koper…