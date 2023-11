Lies Zhara schaamt zich in sportschool vanwege enorme staaf

Influencer Lies Zhara heeft een naar ongelukje gehad. Maar gelukkig kan ze er achteraf zelf nog wel om lachen…

Lies Zhara stoot zich aan enorme staaf

De blondine is veel in de sportschool te vinden. Ze vindt het heerlijk om in de weer te zijn met die apparaten en haar conditie op te krikken. Dat is ook niet zo gek. Lies Zhara verdient haar geld met sponsordeals en foto’s en video’s op Instagram. Dan is het wel belangrijk dat je er een beetje goed uit blijft zien. Maar soms dan is ze te fanatiek bezig in de sportschool en dan gaat het mis. Zo was Lies aan het sporten laatst en stootte ze gewoon haar hoofd tegen een metalen stang. En dat voelde ze wel. Gelukkig kon de influencer er wel enorm om lachen toen ze van de schrik was bekomen. Ze maakte nog even een filmpje, waarin ze liet zien wat er precies gebeurde. Bekijk de video hier!

