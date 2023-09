Lies Zhara moest deze veel te gewaagde foto in haar ondergoed gedwongen censureren

Lies Zhara zoekt wel vaker alle grenzen op, maar in dit niets verhullende setje maakte ze het zelfs voor Instagram wat te spannend!

Van Lies Zhara zijn we onderhand behoorlijk wat gewend. De bloedhete blondine laat met alle plezier haar overheerlijke figuur zien en daarbij komen natuurlijk flink pittige plaatjes kijken. Maar met dit recente kiekje wist ze zichzelf zowaar te overtreffen. En daar kwam behoorlijk wat ophef bij kijken. Lies mag dan wel vaker spannende shots plaatsen, deze recente post was wellicht toch nét iets te gedurfd. Want wat ze hier doet hebben we nog niet eerder gezien!

Lies Zhara maakt het té spannend in doorzichtig setje

Op het eerste gezicht lijkt deze recente fotoshoot van Lies Zhara geeneens zo gedurfd. De beeldige influencer poseert in een karig setje op een balkonnetje en neemt daarbij een verleidelijke pose aan. Beeldig, natuurlijk. Maar niets nieuws, toch? Nou, wij durven te garanderen dat je bij de je tweede keer knipperen er heel anders over…