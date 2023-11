Lies Zhara laat samen met zusje zien wat ze van oudere mannen vindt

De populaire influencer LIes Zhara heeft met haar zusje een video gemaakt en laat daarmee haar eigen voorkeuren zien.

Lies Zhara valt stiekem op oudere mannen

De blonde influencer heeft veel mannen achter zich aan zitten. Dat is ook logisch, aangezien ze er ontzettend goed uit ziet. Daarom krijgt ook elke foto die Lies online zet zoveel likes erop. De blondine doet het ontzettend goed bij het overgrote deel van de mannen in Nederland. Andersom is dat echter niet zo. Er is een grote groep mannen in Nederland die helaas afvallen voor Lies Zhara als het om daten gaat. En dat zijn namelijk mannen die rond en na 2001 geboren zijn. Die vindt Lies Zhara een stuk minder interessant als je haar nieuwste video moet geloven.

Lies Zhara en haar zusje rennen weg van jonge mannen

De blondine en haar zusje laten in een kort filmpje zien wat ze nou eigenlijk vinden van mannen van hun eigen leeftijd. En dat is niet best. Lies is geboren in 2001 en vindt mannen die uit het zelfde jaar komen, of…