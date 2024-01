Lies Zhara deelt smakelijke foto met twee enorme kokosnoten

Lies Zhara weet altijd wel hoe ze haar volgers in extase moet krijgen. Deze keer presenteert ze deze twee grote ronde voorwerpen in ruil voor duizenden clicks!

Liez Zhara geniet optimaal van haar kokosnoot

Lies Zhara is op vakantie naar Curaçao en neemt haar volgers zo als gebruikelijk weer graag mee. Zo kunnen haar volgers weer dagelijks genieten van de knappe influencer. Tijdens haar vakantie besloot ze dat het tijd was om samen met Sean Demmers heerlijk te genieten van een kokosnoot. Hier deelt ze dan ook graag beelden van met haar volgers. De twee zitten samen in de auto te genieten van twee heerlijk grote kokosnoten. Heb jij wel is uit een kokosnoot gedronken?

Lies Zhara deelt compilatie van eilandtour

Op de vierde dag van Lies haar vakantie op Curaçao was het tijd om het eiland te gaan verkennen. Hiervoor had ze een tour met een driewieler geboekt. Deze tour moest natuurlijk ook weer vast gelegd worden met meerdere foto’s. Zo is Lies op verschillende plekken op het…