Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel kopen miljoenenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Zie foto’s

Het is ook nog eens een Rijksmonument…..

Terwijl hun pand aan het Vondelpark te koop staat voor ruim 5,4 miljoen euro, heeft dit Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel er niet van weerhouden om alvast een ander optrekje te kopen.

KOOPPRIJS PAND LIEKE VAN LEXMOND

En wat voor een optrekje! Met de aankoop van dit grachtenpand is een droom van het koppel, dat al sinds 2016 is getrouwd, in vervulling gegaan. Ze hebben het pand, een Rijksmonument, gekocht voor de prijs van maar liefst 7.468.000 miljoen euro en er een hypotheek op laten vestigen van 4 miljoen euro.

Ook hebben ze roerende goederen overgenomen voor de prijs van 50.000 euro. Dit betekent dat Lieke en Bas er maar liefst 3,5 miljoen eigen geld in hebben gestoken en daar komen nog de verbouwingskosten bij.

RIJKSMONUMENT PAND LIEKE VAN LEXMOND

Bas heeft namelijk volgens insiders grootse plannen met het pand. Natuurlijk moet hij zich aan richtlijnen houden, omdat het hier een…