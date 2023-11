Lieke Martens en Jackie Groenen laten fans eindelijk likkebaarden in Ajax-stadion

Paris Saint-Germain spelen een keertje in Nederland voor de wedstrijd tegen de vrouwen van Ajax. En dat belooft veel goeds!

Lieke Martens en Jackie Groenen maken zich op voor spannende wedstrijd

Het vrouwenteam van Paris Saint-Germain, waar zowel Jackie Groenen als Lieke Martens spelen momenteel, komen naar Nederland toe. Ze mogen het namelijk in de Arena opnemen tegen het vrouwenteam van Ajax. Na een voorlopig ellendig seizoen voor het mannenteam, mogen Ajax-fans zich dus eindelijk eens opmaken voor een wedstrijd waar je wél naar wil kijken. Niet alleen maar omdat het een spannende pot beloofd te worden, maar ook om twee van de Oranje Leeuwinnen in actie te kunnen zien. Lieke Martens en Jackie Groenen zijn binnen Nederland natuurlijk erg geliefd. En er zijn meer dan genoeg mensen die ze nog wel een keer goed willen bekijken. Dus dan komt het mooi uit dat ze in Amsterdam spelen. Het ziet er naar uit dat de dames van PSG al helemaal klaar zijn voor de match!

Jackie…