Lie Meus en Gers Pardoel hebben het gezellig met elkaar

Lie Meurs een Gers Pardoel hebben het erg gezellig. Influencer Lie Meurs kun je kennen van realityprogramma ‘Ex On The Beach: Double Dutch’. Gers Pardoel kennen we allemaal als artiest, zijn bekendste nummer is ‘’Ik neem je mee

Ze zijn al meerdere keren samen gespot

Lie en Gers zijn al meerdere keren samen gespot. Ze waren vorige week een weekendje weg in Antwerpen.

Zijn Gers Pardoel en Lie Meurs officieel een setje?

Het is niet duidelijk of Gers en Lie nu officieel een setje zijn. Ze lijken het in ieder geval wel leuk samen te hebben.

