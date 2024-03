Lichte plus voor AEX voorzien; zullen Pharming en Basic-Fit de boel opschudden?

De AEX-index gaat een licht hogere opening tegemoet, maar erg overtuigend is het niet. We hebben twee cijferaars: Pharming en Basic-Fit. Vanmiddag kan de Amerikaanse PPI de beurzen mogelijk nog in beweging zetten.

De AEX-index had gisteren moeite om een richting te vinden en als we naar de futures kijken, is dat vandaag niet anders. Er is weinig nieuws deze ochtend, al kunnen de cijfers van Pharming en Basic-Fit altijd op belangstelling rekenen.

Pharming verwacht omzetgroei 14-20%

Pharming is in de rode cijfers gedoken, zo blijkt uit de rapportage. Over 2023 staat een nettoverlies in de boeken van van $10,1 miljoen, waar in 2022 nog sprake was van een winst van $13,7 miljoen. Dit komt volgens het bedrijf door hogere kosten voor marketing en verkoop en hogere financieringslasten. Niet zo vreemd, want bij dit soort bedrijven gaat de kost voor de baat uit.

De omzet steeg wel met 19%, zoals in januari al was gemeld bij de voorlopige, opwaarts bijgestelde, omzetcijfers. Het bedrijf…