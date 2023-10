Lichte omzetgroei by Hydratec

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries heeft na negen maanden iets meer omzet geboekt dan een jaar eerder, terwijl ook de winstgevendheid toenam. Dat maakte het Amersfoortse bedrijf woensdag bekend, zonder exacte getallen te geven in zijn kwartaalupdate.

Bij Industrial Systems steeg de omzet “belangrijk” en was met name in Noord- en Zuid-Amerika de omzet fors hoger. De marge nam ook “belangrijk” toe waardoor het resultaat steeg.

Door de onzekere rente en inflatie is het investeringsklimaat wel verslechterd en duren investeringsbeslissingen langer en is het orderboek gedaald, waarschuwde Hydratec. Door het projectmatige karakter van Industrial Systems kunnen de omzet en resultaten schommelen.

Bij Hightech Components daalde de omzet “gering”, en was de winst fors lager door reorganisatiekosten van 4,3 miljoen euro, voor het afbouwen van de activiteiten in Hellevoetsluis. Zonder die voorziening bleef het bedrijfsresultaat ongeveer gelijk.

In deze divisie daalde de…