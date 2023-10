Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 736,77 punten.

Beleggers wegen beter dan voorziene cijfers over de Chinese economie vanochtend af tegen de spanningen in het Midden-Oosten. Verder ligt de focus op inflatiecijfers uit de Europese Unie en het VK.

De Chinese economische groei viel in het derde kwartaal minder hard terug dan verwacht, na een periode van zwakke groei als gevolg van de nodige stimuleringsmaatregelen. “De Chinese economie lijkt te herstellen van een aardige klap, dankzij de nodige steunmaatregelen vanuit de overheid, maar een sterk herstel wordt niet verwacht”, aldus econoom Eswar Prasadd van Cornwell University. “Maar het is een goed teken voor zowel de Chinese economie als de wereldeconomie dat een significante vertraging in China…