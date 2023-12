Licht hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Donderdag koerste de AEX nog fractioneel in het groen op een slotstand van 776,34 punten.

Amerikaanse beleggers waren daarentegen goedgemutst in aanloop naar het banenrapport van vanmiddag. Techbeurs Nasdaq won donderdagavond zelfs 1,4 procent, terwijl de winst voor de Dow bleef steken op 0,2 procent.

Volgens analist Michael Lebowitz van RIA Advisors hebben data over de openstaande vacatures in de VS en de banengroei in de private sector, die eerder deze week werden gepubliceerd, de verwachtingen gevoed dat het banenrapport lager zou kunnen uitvallen dan verwacht, hetgeen deze week op Wall Street een bodem onder aandelen legde.

Een zwak banenrapport zou kunnen wijzen op een vertragende economie en een afkoelende loonkosteninflatie, waardoor het scenario van…