Lichaam Hans van der Togt functioneerde niet meer, presentator met spoed opgenomen

Hans van der Togt heeft vorige week een licht herseninfarct gehad. De 76-jarige oud-presentator werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen, bevestigt hij aan het ANP na berichtgeving hierover in Story. “Het gaat gelukkig wat beter, ik ben thuis en hoop spoedig te herstellen”, laat Van der Togt weten.

Tegen Story zegt de oud-presentator van Rad van Fortuin dat hij midden in de nacht wakker werd en “niets” meer functioneerde. Hij kon niet meer bewegen en was totaal in de war. Van der Togt viel vervolgens weer in slaap en toen de nacht voorbij was leek alles weer normaal. Toch bleef hij zich naar eigen zeggen wankel voelen. Toen hij bij een neef langsging, waarschuwde die direct de hulpdiensten.

Van der Togt blijft de komende tijd nog onder behandeling in het ziekenhuis.

