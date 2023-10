LGIM verwacht aanzienlijke instroom in Indiase staatsobligaties

Lee Collins, Head of Index Fixed Income bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM), geeft het volgende commentaar bij de aangekondigde opname van Indiase staatsobligaties in de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index:

“India is de op een na grootste markt voor staatsobligaties van opkomende markten. We zijn verheugd dat JPMorgan het land zal opnemen in de GBI-EM Global Diversified Index.”

“India staat al een aantal jaren op de agenda van veel indexaanbieders, net zoals de Chinese staatsobligaties in aanloop naar hun opname in de belangrijke indices in 2021. De steun van marktdeelnemers voor inclusie van nieuwe landen begint meestal voorzichtig, maar neemt daarna toe als beleggers meer vertrouwd raken met de specifieke toegangsvereisten van het land.”

“Bij de Indiase staatsobligaties maakten indexproviders zich vooral zorgen over de omwisseling (‘repatriëring’) van de roepie in de eigen munt, de afhandeling en registratie van transacties en de…