LG zegt 5 jaar lang webOS upgrades toe vanaf 2022 modellen

LG gaat 5 jaar lang webOS upgrades aanbieden voor het merendeel van zijn televisies

LG had de afgelopen jaren een wat eigenzinnige benadering op het vlak van updates voor het eigen webOS smart TV-platform. Daar komt het nu van terug, en ook wie de afgelopen jaren een toestel kocht, profiteert daarvan.

Twee jaar terug kondigde LG aan dat de webOS versie voortaan gekoppeld zou zijn aan het jaar van verschijnen. Dat hield ook in, dat functies in bijvoorbeeld webOS 23 (van 2023) niet per se in webOS 22 (van 2022) zouden belanden. Van die benadering komt het nu terug, zo laat het bedrijf op CES 2024 weten. Alle LG televisies met webOS vanaf 2022 krijgen vijf jaar lang webOS upgrades.

LG webOS upgrades: vijf jaar vanaf verschijnen

Uiteraard was het niet zo, dat LG de afgelopen jaren helemaal niets wijzigde aan de geleverde webOS-versies. Het bood wel updates, bijvoorbeeld om fouten te corrigeren of de beveiliging te verbeteren. Daartoe is elke…