LG UltraGear 45GR95QE review: meeslepende game-ervaring

Met een 800R curve en 45 inch diagonaal is de LG UltraGear 45GR95QE een OLED-monitor die direct indruk maakt.

Met een diagonaal van 45 inch en een hele sterke kromming is de LG UltraGear 45GR95QE een bijzondere gaming monitor. Goedkoop is hij niet, dus des te belangrijker om te weten hoe dit OLED beeldscherm meekomt in de topklasse.

LG heeft in het luxe segment van de tv-wereld een toppositie weten te verwerven dankzij de beslissing tien jaar geleden om op oled in te zetten. Specifiek w-oled, waarbij witte oleds in combinatie met een kleurfilter hun unieke voordelen bewerkstelligen. Sinds de wereld weet kreeg van die voordelen, zaten pc gamers te springen om oled-monitoren. Toch duurde het lange tijd voor die er kwamen, en nog wat langer voor ze er ook in behapbare formaten waren….