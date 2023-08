LG UltraGear 27GR95QE review: met stip op één

LG UltraGear 27GR95QE

De perfecte gaming monitor bestaat niet, maar de LG UltraGear 27GR95QE komt dicht in de buurt. Het scherm laat uitstekend zien waarom gamers niet om OLED heen kunnen.

27-inch oled gaming monitoren zijn ongetwijfeld het hot ticket item voor gamers dit jaar. Diverse fabrikanten maken modellen met hetzelfde w-oled paneel van LG Display. Daarbij liep Asus voorop, maar LG Electronics bleef niet achter met een gaming monitor op deze basis. Dat werd de LG UltraGear 27GR95QE, onderwerp van deze review. In een aparte review bespreken we de grotere, duurdere, ultrawide LG UltraGear 45GR95QE. Omdat diverse aspecten van de twee schermen sterk op elkaar lijken, zullen we in deze review af en toe naar het andere artikel verwijzen (en vice versa).

LG UltraGear 27GR95QE: de ideale combinatie

De 27GR95QE vertegenwoordigt, in elk geval op dit moment in de tijd, een ideale combinatie van eigenschappen voor een gaming monitor. Het…