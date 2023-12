LG 32GS95UE OLED gaming monitor schakelt tussen 4K240 en FHD480

De LG UltraGear 32GS95UE moet (een van de) eerste OLED gaming monitoren worden die in twee beeldmodi kan werken: 4K240 en FHD480.

Voorafgaand aan CES 2024 kondigt LG maar liefst zes nieuwe gaming monitoren aan. De LG Ultragear 32GS95UE valt daarbij in het bijzonder op.

LG is marktleider in oled tv’s en lijkt vastbesloten ook in gaming monitoren een flinke punt van de taart te verkrijgen. Hoewel het bedrijf aanvankelijk wat aarzelend leek in dit segment, kondigt het voorafgaand aan CES 2024 niet minder dan zes nieuwe modellen aan. Daarvan is de LG UltraGear 32GS95UE een opvallende, want dat scherm biedt twee verschillende combinaties van resolutie en beeldsnelheid.

LG UltraGear 32GS95UE: 4K240 of FHD480

De 32-inch (ca. 80 cm) 32GS95UE is in de basis een 4k uhd-monitor met een 240Hz verversingsfrequentie. Aannemelijk is dat het paneel afkomstig is van zusterbedrijf LG Display, wat impliceert dat er straks twee 32-inch oled 4k-opties zijn. De Asus…