Lezerscompetitie | Vooral Nasdaq populair voor 2024

De jaarlijkse lezerscompetitie van Beleggers Belangen heeft ook voor 2024 weer een groot aantal bekende en minder bekende namen opgeleverd, waarbij opvalt dat abonnees nog meer dan in voorgaande jaren inzetten op Amerikaanse aandelen. Dit terwijl de specialisten van onze redactie voor dit jaar juist opnieuw verder opschoven weg van Wall Street richting Europa. Bij de lezers zijn vooral aan de Nasdaq genoteerde fondsen populair.

Van de opnieuw zo’n honderd ingezonden tips is circa de helft afkomstig uit de VS en Canada. De fondsen met een notering aan de Nasdaq staan in de grote tabel en daarop kom ik later in dit artikel terug. Eerst Nederland en de rest van Europa….