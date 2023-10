Lezerscompetitie | Meta en Duolingo handhaven koppositie

In de tweede update van de jaarlijkse Lezerscompetitie van Beleggers Belangen zijn het net als bij de eerste tussenstand de Amerikaanse aandelen die de boventoon voeren. Het betreft vooral de grote technologiebedrijven op Wall Street, zoals Meta Platforms, Tesla en Salesforce. Vanuit Europa doen Besi en Shopify goed mee in de top van het klassement en handhaaft ook de Nederlandse smallcap MotorK zich knap bij de beste tien.

Net als eind april is het door twee deelnemers getipte Meta Platforms de grote uitblinker. Al in de eerste vier maanden van dit jaar explodeerde de koers omdat het sentiment over de technologiesector verbeterde, maar ook…