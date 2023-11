Leverkusen zet Bundesliga op zijn kop; vanaf €129 ben je erbij, inclusief vervoer! – Voetbal International

ADVERTORIAL – Zou het dit seizoen écht kunnen voor Bayer Leverkusen? De ploeg van Xabi Alonso is zo goed aan het seizoen begonnen, dat gedacht wordt aan de eerste landstitel ooit voor de Bundesliga-club. Met VI Travel kun jij het spektakelteam binnenkort bezoeken!

VI Travel heeft voor de thuiswedstrijd van de huidige koploper van Duitsland tegen Eintracht Frankfurt een mooi aanbod. Het gaat om een pakket met een wedstrijdkaart, een retourbusreis en een goodiebag. Zo kun jij volledig ontzorgd genieten in de BayArena.

Leverkusen leed in de eerste zeven speelrondes van het Bundesliga-seizoen slechts één keer puntenverlies. Het mocht amper puntenverlies genoemd worden. Op bezoek bij Bayern München werd namelijk knap met 1-1 gelijkgespeeld, een resultaat dat de hoop op een kampioenschap verder aanwakkerde bij Die Werkself. Een van de smaakmakers in de selectie is kersvers Oranje-international Jeremie Frimpong. De vleugelverdediger heeft van…