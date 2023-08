Je leven Opbouwen na Verslaving: 10 Tips voor een Nieuwe Start

Plotseling beginnen aan een herstelprogramma voor drugs en alcohol en nuchter worden is al moeilijk genoeg, maar je leven weer opbouwen na een verslaving kan het alleen maar ingewikkelder maken. In het begin moet je ontwenningsverschijnselen en verlangens om weer te gebruiken overwinnen. Terugkeren naar de echte wereld en een nuchtere levensstijl voortzetten na jarenlang verslaafd te zijn geweest aan middelenmisbruik kan zijn alsof je uit een grot komt.

Het overgangsproces vereist verschillende veranderingen, stappen en voornemens die strikt moeten worden gevolgd om succesvol te zijn. Dit is cruciaal als je aan je herstel werkt of onlangs nuchter bent geworden en dat pad na de ontwenningskuur wilt voortzetten.

Nadat je een tijd in behandeling bent geweest, kan het overgangsproces van het opnieuw opbouwen van je leven na een verslaving een uitdaging zijn en verschillende stappen vereisen. Hier zijn tien tips om je leven na een verslaving weer op te bouwen.

1. Laat oude vrienden achter

Na het verlaten van de afkickkliniek is het cruciaal om de banden met alle verslaafde vrienden uit het verleden te verbreken. Ongeacht de steun die ze beweren te geven tijdens je weg naar nuchterheid, is het een feit dat hun aanwezigheid je vooruitgang alleen maar zal vertragen. Zelfs in situaties waarin het een goede vriend of zelfs een familielid is, zullen ze je naar beneden halen en je mogelijk triggeren om opnieuw te gebruiken.

Ze zijn gewoon bang dat je hun je ‘clean-levensstijl’ opdringt. Ze realiseren zich dat jullie levens een heel andere kant op gaan met hen aan de andere kant van het spectrum.

Zelfs als dat niet het geval is en jullie elkaar nog steeds volledig steunen, zal rondhangen met anderen die dronken of high zijn je alleen maar in verleiding brengen. Bij hen in de buurt zijn kan elk moment een terugval uitlokken, dus blijf uit de buurt of houd het bij drukke, formele ontmoetingsplaatsen. Geen enkele hoeveelheid sentiment is je gezondheid, geluk en vooral je nuchterheid waard! Laat oude vrienden achter je.

2. Rustig aan doen

Vaak denken mensen die net bezig zijn met het opbouwen van hun leven na een verslaving dat ze ineens klaar zijn om de wereld weer in te springen. Maar meestal realiseren ze zich al snel dat ze er nog lang niet 100% klaar voor zijn. Je zult je uitgerust en opgeladen voelen en volop in het leven staan, maar je moet je wel matigen. Het levenstempo zal nu waarschijnlijk heel anders aanvoelen en het kan tijd kosten om weer te wennen.

3. Zet dingen recht

De kans is groot dat je tijdens je verslaving slechte dingen hebt gedaan of hebt gefaald. Ook al gebeurden deze dingen tijdens de verslavingsperiode, toch hebben deze daden mensen van streek gemaakt of vijandigheid veroorzaakt. De meeste dierbaren zullen echter blij zijn dat je weer gezond en nuchter bent en beginnen te beseffen dat de invloed van oude wonden kan helen naarmate de tijd verstrijkt. Het is cruciaal om snel en efficiënt manieren te vinden om de schade die je eerder hebt veroorzaakt te herstellen en ervoor te zorgen dat je dingen weer goed maakt.

4. Doe wat er van je verwacht wordt

Een andere stap die je moet nemen bij het herstellen van relaties met vrienden en familie is uitzoeken wat zij van jou verwachten en nodig hebben en wat hun verwachtingen zijn van jouw gedrag in de omgang met hen. Als je bijvoorbeeld als tiener drugs en alcohol begon te gebruiken en nu eind twintig, begin dertig bent, is het leven veranderd. Je herinnert je misschien alleen dingen van toen je nog nuchter was en een functionerend gezinslid, maar die rollen en verwachtingen in die relaties zijn ook veranderd.

Deze discussie is er niet alleen voor jou, maar ook voor je dierbaren. Ze zijn eraan gewend geraakt om je te zien als een drugsverslaafde en zullen zo over je blijven denken, tenzij je ze anders laat zien. Ze verwachten misschien zelfs te veel nu je weer nuchter bent. Volg de regels en doe wat er van je verwacht wordt om je geliefden te helpen het heden te bekijken en meer praktische normen te vormen voor de toekomst.

5. Doorgaan

Het leven na het afkicken zal al moeilijk genoeg zijn om je aan het leven aan te passen en tijd te vinden om in detail te bespreken wat er van je verwacht wordt. Maar nu vrienden en familie je de basisregels hebben gegeven, is het zaak om je er ook aan te houden. Je hebt middelenmisbruik en verslaving overwonnen en nu is de tijd gekomen om andere gewoonten te veranderen die te maken hebben met hoe je met anderen omgaat, dingen die je voor hen doet, omgaan met verplichtingen en meer.

Mensen met wie je praat, zullen misschien behoorlijk onder de indruk zijn van de interesse die je toont in wat zij geloofden en van jou wordt verlangd dat je rekening houdt met hun verwachtingen. Maar wat indruk op hen zal maken en zal helpen een solide relatie op te bouwen, is het nakomen van je verplichtingen, nu en op de lange termijn.

6. Begin met diëten

Zoals de meeste mensen die jarenlang middelen hebben misbruikt, heb je waarschijnlijk niet het beste dieet gehad in die periode. De conditie van je lichaam wordt beïnvloed door wat je eet en het kan nu tekenen vertonen van ondervoeding door langdurige verwaarlozing. Het is cruciaal om vetten te minimaliseren, junkfood uit je dieet te schrappen, suiker en ongezond voedsel te schrappen en dagelijks vers fruit, groenten, vis en mager vlees te eten. Drink ook veel water en minder koffie of energiedrankjes.

Een alomvattende verandering van je gezondheid gaat niet van de ene op de andere dag, maar na verloop van tijd zal je smaak veranderen en zul je gaan verlangen naar gezonde voeding. Vervolgens zul je buitengewone veranderingen gaan zien in je uiterlijk, immuniteit, energieniveau en algehele gezondheid. Maar dat gebeurt alleen als je begint met diëten.

7. Nieuwe hobby’s vinden

Vroeger, toen je nog drugs gebruikte, draaide je dagelijks leven waarschijnlijk om het zoeken en gebruiken van drugs of alcohol. En de momenten dat je niet bezig was met het gebruiken van middelen werden misschien overschaduwd door gedachten over wanneer en hoe je het gebruik weer zou gaan plannen. Wat ga je nu doen met je vrije tijd, nu je clean bent?

Drugsverslaving heeft een enorm gat in je leven geslagen en nu is het tijd om dat gat te vullen met iets productiefs, boeiends en leuks. Het vinden van nieuwe hobby’s is gemakkelijk; probeer vrijwilligerswerk te doen, een vervolgopleiding te volgen of andere positieve en bevredigende hobby’s om je nieuwe leven op het juiste pad te houden.

8. Begin met sporten

Denk terug aan de tijd dat je dronk en middelen misbruikte. Hoe vaak sportte je in die periode? Ook al ben je nu clean en nuchter, ben je in goede gezondheid? Wie begint met sporten kan een wereld van verschil voelen wat betreft het verbeteren van de algehele gezondheid van de hersenen, het stimuleren van het energieniveau, het gevoel van zelfvertrouwen en het gevoel van welzijn.

Of het nu wandelen, zwemmen, yoga, fietsen, pilates, lid worden van een sportschool of een teamsport is, lichaamsbeweging kan dingen naar een heel ander niveau tillen. Een andere reden om te gaan sporten is om anderen te ontmoeten die een gezonde levensstijl nastreven, wat je zal helpen om je nieuw gevonden gezonde gewoonten te ondersteunen.

9. Zorg voor voldoende rust

Hoe je slaapschema er ook uitzag in de tijd dat je drugs gebruikte, het was waarschijnlijk niet erg bevorderlijk voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. De hele nacht opblijven en de hele dag slapen, samen met gebroken slaap gedurende de nacht, was niet bevorderlijk voor je gezondheid of humeur. Meerdere dagen zonder slaap en dan instorten zijn slechts een paar basismodellen van slaapschema’s die in aanmerking komen als rust voor een drugsverslaafde.

De kans is groot dat je verbaasd zult zijn over het verschil dat elke nacht acht uur slapen kan maken. Het kan helpen om je stemming te verbeteren, je energieniveau te verhogen, je mentale alertheid te verbeteren, je gezondheid te verbeteren en nog veel meer. Maar het begint allemaal met voldoende rust.

10. Doelen stellen en bereiken

De meest cruciale stap die je moet nemen na een afkickkliniek voor verslaving is om je levensdoelen te bepalen en die te gaan volgen. Dit zal helpen om andere positieve dingen in beweging te zetten. Nu je op de goede weg bent naar je dromen, zullen sporten, voldoende rusten en goed zijn voor je dierbaren uiteindelijk op hun plaats vallen. Dit is vooral een belangrijke stap om te oefenen, omdat je waarschijnlijk geen zinvolle doelen hebt gesteld vanwege je middelenmisbruik. Nu is je nieuwe toekomst een blanco lei en kun je beslissen wie en wat je wilt zijn en bereiken in je leven, maar je moet die beslissing wel nemen en uitvoeren.