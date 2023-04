Leukste Tijden van het Jaar om Mexico te Bezoeken

Mexico heeft zijn status verdiend als een van de meest bezochte bestemmingen ter wereld. De beste tijd voor een bezoek hangt volledig af van waar je heen wilt en wat je wilt doen. Dit is een reusachtig land met microklimaten en een verbluffend gevarieerde topografie: Er zijn gouden stranden en ruige ravijnen, zwoele steden en hooggelegen koloniale steden. Overdag kun je je koesteren op een door de jungle omgeven strand en ’s avonds knus bij een open haard in de bergen.

Of je nu op zoek bent naar zwoele stranden, goedkope vluchten en hotels, prachtige natuur of kleurrijke feesten, dit zijn de beste tijden om Mexico te bezoeken voor elk type uitje.

Mexico-seizoenen in een oogopslag

Hoogseizoen (december tot april, wanneer het in het grootste deel van het land het droogst is)

Tussenseizoen (juli en augustus)

Laagseizoen (mei, juni en september tot begin november)

De meest betaalbare tijden om Mexico te bezoeken

De prijzen van vliegtickets en accommodatie weerspiegelen het hoog- en laagseizoen. Vluchten, hotels en andere reiskosten kunnen hoog oplopen vanaf half december, wanneer bezoekers het koude winterweer ontvluchten en profiteren van de vakantieperiode. Je kunt echter betrouwbaar op je reiskosten besparen door in het laagseizoen te boeken, wanneer de vraag lager is.

Het laagseizoen wordt gedomineerd door het regenseizoen, dat loopt van juni tot oktober. Centraal Mexico krijgt de meeste regen, maar het is misschien niet zo erg als je denkt: de strandgebieden zijn minder druk dan de winterpiek en de regen komt meestal in de vorm van korte middagstormen voordat de zon weer doorbreekt. Deze korte uitbarstingen kunnen een welkome verlichting zijn van de hitte en vochtigheid en bieden een mooi moment voor een siësta. Augustus, september en oktober zijn de natste maanden (september is het oog van het orkaanseizoen, met stortregens aan beide kusten), en de vlieg- en hotelkosten zullen dit weerspiegelen.

Beste tijden om Mexico te bezoeken voor goed weer

De maanden november tot maart van het droge seizoen beloven het mooiste, rustigste weer, hoewel de prijzen voor vliegtickets en accommodatie in deze periode hoger zijn en de drukte groter. De droge, warme novembermaand is misschien wel de meest ideale maand om te bezoeken, omdat het een ideale periode is tussen de zware herfstregens en het begin van het hoogseizoen. (Andere voordelen van november: Afhankelijk van je timing en woonplaats kun je de festiviteiten van Día de los Muertos of de prachtige migratie van de monarchvlinders meemaken).

De hoogseizoenmaand januari is een andere goede optie voor reizen, omdat er vaak goede deals te vinden zijn na de nieuwjaarsvakantie en vóór de winter- en voorjaarsvakantie, die in februari begint.

Beste tijden om Mexico te bezoeken voor festivals

Mexico biedt talloze feesten en evenementen waar je een reis omheen kunt plannen. Hier zijn er een paar:

Op 2 februari is Candelaria een groot feest in San Juan de los Lagos en Tlacotalpan, een koloniale stad aan de Golf.

Carnaval is het belangrijkste evenement in februari (of begin maart) in Mexico, met de grootste feesten in Mazatlán aan de Pacifische kust en Veracruz, Mérida, Cozumel en Campeche aan de Caribische en Golfkust.

Mexico’s belangrijkste feestdag, Semana Santa (Heilige Week), vindt plaats in maart of april; verwacht drukke hotels, doortochten en processies.

Fijnproevers kunnen in juni genieten van het Festival del Mole Poblano in Puebla.

Het Guelaguetza festival, een kleurrijke viering van inheemse dans en muziek, vindt eind juli plaats in Oaxaca Stad en naburige dorpen.

Op Mexico’s Onafhankelijkheidsdag in september wordt geproost met dansen, parades en vuurwerk.

In oktober vinden verschillende grote jaarlijkse evenementen plaats: het Cervantino kunstfeest in het bruisende Guanajuato, het Morelia International Film Festival in de op de UNESCO-lijst opgenomen hoofdstad van Michoacán, en het Fiestas de Octubre in Guadalajara (de op één na grootste stad van Mexico), dat de hele maand duurt.

Voor veel reizigers is de Dag van de Doden (1-2 november) de kroon op de Mexicaanse kalender. Festiviteiten in de centrale en zuidelijke regio’s (en vooral in Pátzcuaro) eren de overledenen met picknicks, kerkhofwaken, skeletten van papier-maché en ingewikkelde kleding en make-up.

Beste tijden om Mexico te bezoeken om walvissen te bekijken

Op verschillende momenten in het jaar verblijven migrerende walvissen in de warme wateren voor de beide Mexicaanse kusten. Van december tot maart kunnen reizigers naar Baja of elders in de Stille Oceaan bultruggen, grijze en zelfs raadselachtige blauwe walvissen zien op hun epische oceaanreizen. Bultruggen houden van de beschutte Bahía de Banderas bij Puerto Vallarta; de beste tijden om ze te zien zijn januari en februari. Tussen november en april kun je snorkelen met walvishaaien bij Espíritu Santo of duiken in de beschermde wateren van Cabo Pulmo (het enige koraalrif aan de westkust van Noord-Amerika).

Aan de andere kust duurt het walvishaaiseizoen van half mei tot half september. Boottochten vertrekken vanuit Cancun naar Isla Holbox en Isla Contoy, waar reizigers kunnen zwemmen met walvishaaien en andere zeedieren zoals mantaroggen, schildpadden en dolfijnen. Juni en juli zijn hiervoor de beste maanden.

Beste tijden om Mexico te bezoeken om te surfen

De Zuidelijke Oceaan zorgt het hele jaar door voor fantastische golven langs de Mexicaanse kust. Meer ervaren surfers zullen de grootste, meest consistente golven vinden van mei tot oktober (het hoogseizoen, samenvallend met het orkaanseizoen), vooral in juni en augustus.

Sommige van Mexico’s beste golven slaan op het winderige schiereiland Baja, maar het water is hier in de wintermaanden behoorlijk fris. Verder naar het zuiden profiteren Nayarit, Barra de Nexpa, Troncones en Puerto Escondido (waar de wereldberoemde Mexicaanse Pipeline ligt) van de krachtige branding van de Stille Oceaan, maar het water blijft er het hele jaar door warm.

Beste tijden om Mexico te bezoeken om vogels te spotten

Januari is de beste maand om trekvogels te zien overwinteren in de jungles, lagunes, mangroven, wetlands en bergen van de Pacifische kust. In San Blas wordt in januari en begin februari het Internationale Trekvogelfestival gehouden.

Beste tijden om Mexico’s Canyon Country te bezoeken

Het wilde, rotsachtige landschap van de Copper Canyon in het noordwesten van Mexico – een van de diepste canyons ter wereld, en groter dan de Grand Canyon – behoort tot de meest spectaculaire bezienswaardigheden van het land, maar de elementen kunnen onvergeeflijk zijn. Maart en herfst (oktober en november, na het natte seizoen) zijn de beste tijden voor een reis, met stromende rivieren en watervallen en milde temperaturen in de canyons. Reserveer vooraf plaatsen aan boord van de Ferrocarril Chihuahua al Pacífico.

Beste tijden om de vlindermigratie in Mexico te zien

Elke herfst migreren miljoenen monarchvlinders naar centraal Mexico, waar ze overwinteren in dennen en sparren in de staat Michoacán. Schitterende goud-oranje vlinders die het bergbos bedekken en fladderen tegen de helderblauwe winterhemel is een waar magisch gezicht en iets om een reis omheen te plannen.

Om dit jaarlijkse verschijnsel mee te maken kun je tussen november (bij voorkeur half november, als er meer vlinders zijn) en maart een van de vele reservaten in het biosfeerreservaat voor monarchvlinders bezoeken. In bijna alle reservaten kun je wandelen, paardrijden of fietsen om de vlinders in hun bosrijke omgeving te zien. Bij sommige kun je zelfs met een tokkelbaan de berg weer af. De middag, wanneer de lucht warmer is en de vlinders tussen de bomen dansen, is het perfecte moment van de dag om de heiligdommen te bezoeken.

Beste tijden om naar Oaxaca te gaan

De lente en de herfst zijn de beste tijden om naar de betoverende zuidelijke stad Oaxaca te gaan. April tot mei en september tot oktober zijn gezegend met idyllisch weer (gemiddelde temperaturen in de lage 70s en hoge 60s tot in september) en minder drukte dan andere tijden van het jaar. Juni tot en met augustus en de kerstvakantie zijn de drukste periodes voor toeristen. Eind juli viert het Guelaguetza festival volksmuziek en dans. Als je er rond Kerstmis bent, valt het samen met de jaarlijkse radijssnijwedstrijd van Oaxaca City, Noche de los Rabanos (Nacht van de Radijsjes).

Beste tijden om naar Mexico Stad te gaan

Om het weer van Mexico-Stad op zijn best te ervaren, moet je je reis plannen in maart, april of mei, precies tussen de kille winter en de regenachtige zomer in. De temperaturen blijven gemiddeld rond de 70 graden, met koelere avonden tot midden 50 graden. De stad zal in deze tijd van het jaar druk zijn met medereizigers, maar de hotelprijzen zijn nog steeds goed.