Let op voor $25 Miljoen Crypto Fraude

Grayscale – Bron: Crypto Daily Herald

Het socialmediaplatform van Elon Musk, X (voormalig Twitter), ligt onder vuur vanwege fraude die op het platform zou plaatsvinden.

Een account op X imiteert namelijk crypto bedrijf Grayscale met posts over een giveaway van $25 miljoen GBTC. GBTC is de officiële ticker van de Grayscale Bitcoin Trust.

GBTC kwam afgelopen donderdag en vrijdag enorm veel in het nieuws vanwege de zaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Grayscale. Grayscale kreeg hierin een voordelige uitspraak waarbij het waarschijnlijk goedkeuring krijgt om GBTC om te zetten in een Bitcoin spot ETF.

Tweet van Grayscale imitator – Bron: X

In eerste instantie kunnen mensen denken dat dit het officiële Grayscale account is, maar een giveaway van $25 miljoen is natuurlijk te goed om waar te zijn. Als gebruikers verder kijken naar het account dan valt het aantal volgers…