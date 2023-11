Lerares (24) probeert leerling (16) te doen, riskeert nu een celstraf van 20 jaar

Een 24-jarige lerares uit de VS zit flink in de penarie. Ze zou ongepaste foto’s naar een 16-jarige student hebben gestuurd én hem thuis hebben uitgenodigd voor een intieme ontmoeting terwijl haar echtgenoot weg was.

Er wordt beweerd dat de lerares ongepaste video’s van zichzelf naar de student stuurde en van hem ongepast materiaal ontving. Ook zou ze de student hebben gevraagd om video’s en foto’s te verwijderen nadat geruchten op school waren ontstaan, zo meldt KMOV4.

Zware aanklachten tegen Laughlin

Rikki Lyn Laughlin wordt nu beschuldigd van het verspreiden van obsceen materiaal, het leveren van pornografisch materiaal aan een minderjarige, poging tot verkrachting en bezit van kinderp*rn*grafie.

Politie-interview onthult details

Tijdens een interview met de politie gaf Laughlin toe met de student te hebben gecommuniceerd via Snapchat. Ze beweerde echter niet te weten dat hij minderjarig was tot de dag voor het politie-interview. Na het…