Leontine Borsato neemt drastisch besluit!

En dat heeft te maken met haar woonsituatie…..

Het is op het gebied van huizen een zeer drukke periode voor Leontine Borsato Zoals bekendeburen wist te melden heeft zij een prachtig huis gekocht in Huizen en kan ze definitief de huur opzeggen van haar huidige woning en verhuizen naar haar nieuwe paleisje.

Maar het lijkt erop dat de verhuizing is uitgesteld. Haar huidige huurwoning in Huizen stond tot voor kort te huur voor 3950 euro per maand. De toekomstige huurder kon de woning echter pas betrekken vanaf 1 november a.s.

Huurwoning Leontine Borsato uit de verhuur

Dit zou kunnen betekenen dat Leontine op het punt stond om te verhuizen. Maar haar huurwoning is uit de markt gehaald, zonder mededeling dat deze zou zijn verhuurd. Dit kan natuurlijk meerdere dingen betekenen.

Verhuizing Leontine Borsato uitgesteld

Een daarvan is dat Leontine meer tijd nodig heeft om te verhuizen en om die reden de makelaar heeft verzocht de woning tijdelijk uit de…