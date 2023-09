Leontine Borsato koopt romantisch landhuis in het Gooi. Zie foto’s

Daarmee maakt ze duidelijk een eigen koers te gaan varen en een eigen leven te gaan leiden…

De kans op een verzoening tussen Marco Borsato en Leontine lijkt verkeken nu Leontine een eigen huis heeft gekocht. Ook samenwonen met John Huiberts lijkt van de baan. Leontine heeft namelijk een schitterend en romantisch landhuis gekocht in Huizen in het Gooi, waar o.a. ook Linda de Mol woont. Huizen is bekend terrein voor Leontine Ruiters, want na de scheiding van Marco Borsato verhuisde ze naar dit huis.

DIT BETAALDE LEONTINE BORSATO VOOR HAAR NIEUWE LANDHUIS

Het gaat om de helft van een dubbel landhuis. Zij kocht het voor een bedrag van 1.075.000 euro bij de vraagprijs van 1.195.000 euro. Leontine heeft dus 120.000 euro van de vraagprijs weten af te halen.

Op het landhuis heeft ze een hypotheek laten vestigen van 400.000 euro, hetgeen betekent dat zij maar liefst 675.000 euro aan eigen geld op tafel heeft gelegd. Maar wat krijgt ze voor dit vele…