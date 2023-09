Leontine Borsato blijft Marco Borsato steunen: ‘Ik sta achter hem’

Ondanks de aantijgingen tegen Marco Borsato heeft zijn ex-vrouw Leontine Borsato rotsvast vertrouwen in Marco. Volgens een interview in Nouveau is dat zelfs wat haar door de moeilijke periode van de scheiding heeft heen gesleept.

Aantijgingen tegen Marco Borsato

Leontine Borsato heeft het zwaar te verduren gehad met Marco Borsato. In 2019 kwam aan het licht dat hij haar heeft bedrogen met pianiste Iris de Hond. In 2020 strandde het 22-jarige huwelijk van de twee. De nasleep van de scheiding was volgens Leontine zwaar. “Als je zo lang samen bent geweest en allebei je eigen rol en plekje in dat huwelijk hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf daarna weer te herontdekken.”

Inmiddels zit Leontine weer lekker in haar vel. Wat haar door de moeilijke periode heeft heen gesleept? Het rotsvaste vertrouwen in haar ex-man. Opvallende uitspraak voor iemand die slachtoffer is van een man die vreemdging. Marco is het afgelopen jaar niet echt bepaald positief in de spotlight gekomen in…