Leontien steekt mes in rug van vermeend slachtoffer Marco Borsato: ‘Hij is onschuldig’

Voormalig Rad van fortuin-assistente Leontine Ruiters heeft zich uitgelaten over de kwestie Marco Borsato, die in de periode tussen 2014 en 2019 een minderjarige vrouw onzedelijk zou hebben betast (deze maand horen we meer). Ze gelooft namelijk voll├ędig in Marco’s onschuld.

Niet gezellig

Leontine heeft een moeilijke periode achter de rug. In glossyblaadje Nouveau vertelt ze: “Ik kom wel ergens vandaan waar het niet zo gezellig was, waar het echt moeilijk en donker was.” Maar ze is vastberaden om er weer bovenop te komen. Ze heeft het vooral afgelopen winter erg moeilijk gehad. “De scheiding, het gemis van mijn gezin, dat was heel lastig,” zegt ze. Maar ze is vastbesloten om door te gaan.

Marco = onschuldig

Wat Leontine door deze moeilijke periode heeft geholpen, is haar onwankelbare vertrouwen in Marco. “Wij staan allemaal achter Marco,” zegt ze. Ze vindt het lastig om over Marco te praten, maar ze is ervan overtuigd dat hij op een dag zelf naar…