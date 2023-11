Leonardo | Italiaans concern uitblinker in Europese defensiesector

Het Duitse Rheinmetall staat op een winst van ruim 51% en het Zweedse Saab noteert bijna 37% in de plus. De grote Europese defensie-winnaar dit jaar is echter het Italiaanse Leonardo, waarvan de koers al ruim 83% is gestegen. Leonardo is actief in defensie, luchtvaart en (cyber)veiligheid. De Italianen zijn het meest bekend als fabrikant van helikopters, voor zowel de defensie- als de civiele sector. Leonardo speelt ook een rol in verschillende projecten voor de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen, zoals de Joint Strike Fighter en de Eurofighter. Ruim 83% van de (geschatte) jaaromzet van €15,0-15,6 mrd wordt behaald uit de defensiesector, de resterende 17% zijn civiele activiteiten.



Eind…