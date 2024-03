Lenovo Legion Go review: een eigen draai aan de PC gaming handheld

De Lenovo Legion Go heeft het grootste, scherpste beeldscherm van de PC handheld consoles tot dusver. Legion Space moet helpen om de aansturing met controllers te vereenvoudigen.

Na de ROG Ally van ASUS is de Legion Go van Lenovo de tweede inhaker op het succes van de Steam Deck. Zelfde concept, maar wel met een geheel eigen draai. Hoe dat bevalt, lees je in deze review.

Die eigen draai zit bovenal in de vorm van deze PC gaming handheld. Niet alleen is de Lenovo Legion Go veruit de grootste in zijn soort, hij doet ook denken aan de Nintendo Switch. Dat zit ‘m in de afneembare controllers, al bewandelt Lenovo ook hier een unieke, eigen weg.

Met de komst van de Legion Go komt het grote vergelijken van dit soort handhelds nu echt op gang. Sinds Valve begin 2022 bewees dat een ‘game-pc-als-handheld’ prima haalbaar was, doen alsmaar meer partijen hun duit in het zakje. Daarbij tonen ze steeds weer een net wat andere kijk op dezelfde formule. Zoals al…