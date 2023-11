Lengte, vriendin, kind en vermogen dit wil je weten over JayJay Boske

JayJay Boske zal je kunnen kennen als presentator van het populaire YouTube-kanaal ‘Day1 Lifestyle’.

De ex-rugbyspeler van het Nederlands team heeft ook een eigen supplementenlijn samen met René van der Ziel, de eigenaar van XXL Nutrition.

Zijn supplementenlijn ‘XONE Performance’ is gemaakt voor mensen die fitness serieus nemen.

Daarnaast is JayJay eigenaar van WTFinance en TheCarparfum.

Presentator en ondernemer

Naast zijn eigen YouTube-kanaal runt JayJay nog twee bedrijven en bezit hij 10 panden die hij op dit moment verhuurt.

Dat vertelde hij in een video met Chahid Charrak.

Hij presenteerde 4 seizoenen van ‘Roadtrippers’, de serie van Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Steffan Jurriens van StukTV.

Ook mocht hij één seizoen van ‘Brouwersch’ en ‘Wie is de Sjaak?’ presenteren.

JayJay Boske is zelfs in te huren als spreker. Hij is een echte alleskunner.

