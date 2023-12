‘Legia neemt wraak op AZ’ – Voetbal International

Legia Warschau speelt ook na de winterstop in de Conference League en daar is men in Polen heel trots op. De Poolse club won donderdag van AZ en hield de Alkmaarders zo van de volgende ronde af. Ook waren er nog altijd wraakgevoelens naar aanleiding van de eerdere gebeurtenissen in Alkmaar.

Legia won dankzij goals van Yuri Ribeiro en Blaz Kramer. De Poolse ploeg had aan een gelijkspel genoeg, maar greep dus de volle buit. ‘Legia neemt wraak’, kopte de krant Przeglad Sportowy. ‘Deze avond zal men zich nog lang herinneren in Warschau. De fans kregen een mooi cadeau voor de feestdagen: een plek in de volgende ronde van de Conference League. Het stadion was tot de nok toe gevuld en dat was niet vreemd, gezien de belangen van de wedstrijd en de gebeurtenissen die eerder plaatsvonden buiten het stadion van AZ.’