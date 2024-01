LEG | Wat is uw huidige oordeel over de vastgoedbelegger?

LEG is de op een na grootste woningbelegger in Duitsland. De onderneming richt zich op betaalbare huurappartementen in de welvarende en dichtbevolkte regio Noordrijn-Westfalen. Na een periode van snelle, acquisitieve groei is de focus nu gericht op schuldenafbouw. In het eerste halfjaar daalde de portefeuille met 7,4% en in het tweede halfjaar volgt nog een afboeking van 4-6%. De loan-to-value (LTV) ratio is opgelopen naar 46,8% en moet op middellange termijn weer dalen naar minder dan 45%.

Herfinanciering

Dankzij de rentedaling van de laatste tijd stabiliseert de Duitse woningmarkt en zal de transactiemarkt weer opleven. Dit zal LEG in staat stellen om het verkoopprogramma van 5000 appartementen uit te voeren en de LTV te…