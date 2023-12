Leeftijd, vriendin, broers en ex: dit wil je weten over Rijk Hofman

Rijk Hofman, kun je kennen als de broer van Tim Hofman, van zijn eigen YouTube-kanaal of van zijn carrière als presentator.

Op zijn YouTube-kanaal reageert hij op reality-series en op video’s van andere YouTubers.

Op Instagram vermaakt hij zijn volgers met prachtige foto’s.

Rijk, doet het goed bij de vrouwen, hij had een tijdje een relatie met Monica Geuze.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Rijk Hofman.

© Instagram @rijkhofman

Wie is Rijk Hofman?

Rijk Hofman, werd geboren op 25 april 1997 in Vlaardingen.

Hij is de broer van Sam Hofman, Tim Hofman en Roosmarijn Hofman.

Ze groeide op in Vlaardingen. Rijk, werd bekend door zijn eigen YouTube-kanaal.

Dat begon hij in 2016, in hetzelfde jaar dat Tim begon met BNN-VARA-programma ‘BOOS!’.

Dat Rijk talent had, werd al snel duidelijk. Rijk, ging aan de slag voor BNN–VARA voor het programma ‘Proefkonijnen’.

Sinds 2017 is hij ook…

