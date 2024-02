Ledger en Coinbase werken samen voor simpelere crypto-transacties

In een recente aankondiging hebben hardware wallet-aanbieder Ledger en de bekende crypto-exchange Coinbase hun krachten gebundeld om het proces van crypto-aankopen te stroomlijnen. Deze samenwerking is bedoeld om een gemakkelijkere manier te bieden voor gebruikers om hun activa van een beurs over te dragen naar zelfbewaring.

Coinbase Pay-integratie in Ledger Live-applicatie

Volgens de aankondiging zal de Coinbase Pay-oplossing worden geïntegreerd in de Ledger Live-applicatie. Dit stelt gebruikers in staat om hun bestaande bezit aan crypto-activa gemakkelijk over te dragen en transacties rechtstreeks vanaf hun desktop of mobiele apparaten uit te voeren. Bovendien kunnen gebruikers door deze integratie hun crypto-aankopen direct ontvangen op hun Ledger-apparaten.

Het Ledger-team heeft aangegeven dat het proces van het overbrengen van crypto van een beurs naar zelfbewaring voorheen een ingewikkeld en foutgevoelig proces was. Ian Rogers, Chief Experience Officer bij Ledger,…