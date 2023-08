Lecuona vervangt geblesseerde Rins opnieuw bij LCR Honda in Catalonië

Het eerste en enige seizoen van Alex Rins in dienst van LCR Honda verloopt nog niet zoals gehoopt. In de Verenigde Staten scoorde de combinatie weliswaar een verrassende overwinning, maar inmiddels zit de Spanjaard al enige tijd aan de kant. Hij brak tijdens de sprintrace van de MotoGP in Mugello zijn been, waaraan hij geopereerd moest worden. Sindsdien is Rins druk met revalideren, om vorige week in Oostenrijk zijn gezicht voor het eerst weer te laten zien. Op de Red Bull Ring gaf hij echter aan dat hij in zijn pak nog veel pijn ervaart en dat een comeback waarschijnlijk nog even op zich laat wachten.

De bevestiging daarvan is maandag gekomen, want Rins blijkt inderdaad niet in staat om komend weekend deel te nemen aan de Grand Prix van Catalonië. LCR Honda heeft daarom een vervanger moeten zoeken en is daarbij opnieuw uitgekomen bij Iker Lecuona, een van de coureurs van Honda in het WK Superbikes. Naast het programma in het kampioenschap voor…