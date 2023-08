Lawson genoot van F1-debuut in Zandvoort: “Goede leerervaring!”

Als Red Bulls reservecoureur was Liam Lawson aanwezig op Zandvoort, al zal hij niet verwacht hebben dat hij hier zijn Formule 1-debuut zou maken. Hij werd ingeschakeld als invaller voor Daniel Ricciardo, die bij een crash in de tweede vrije training een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen en geopereerd moest worden. Zodoende mocht de nummer twee van de Japanse Super Formula het racepak van AlphaTauri aantrekken om de derde vrije training, kwalificatie en de race af te werken en daarmee zijn debuut te maken.

Van de negentiende startplek waren er weinig verwachtingen voor Lawson, die hier vooral veel ervaring moest opdoen in de 72 ronden tellende race. Die ervaring deed hij zeker op dankzij de wisselvallige omstandigheden, safety cars en de rode vlag. Lawson leek gedurende de race beter te worden en bekroonde een zeer solide middag met de dertiende plek.

“Het was een beetje chaotisch!”, lacht Lawson, terugblikkend op zijn F1-debuut. “De…