Lauren Verster deelt deze verrassend pikante foto op Instagram

Lauren Verster volgen we al jaren op de televisie, maar na deze pikante fotoshoot zien we haar toch in een nieuw licht!

Wie zo af en toe de televisie aanzet heeft Lauren Verster vast en zeker al eens voorbij zien komen. De beeldschone blondine is namelijk zowaar televisiekoningin met haar interessante programma Lauren! en ook op Instagram doet ze het goed. En hoe kan het ook anders? Niet alleen maakt ze namelijk de leukste programma’s, ze is ook nog eens een cadeautje om naar te kijken. En daar mogen we dagelijks van genieten op de buis! Toch wist ze ons met deze fotoshoot allemaal te shockeren. Want zo verleidelijk hebben we haar nog nooit gezien!

Lauren Verster maakt fans wild met fotoshoot

Dat Lauren Verster een ware schoonheid is weten we onderhand allemaal. Logisch ook, want we kijken al jaren naar haar! Lauren is namelijk het gezicht van de docuserie Lauren! van NPO3. Daar mogen we elke aflevering genieten van de bloedhete presentatrice terwijl ze op zoek gaat naar…