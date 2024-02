Laporta schermt met Super League-deelname Ajax, Feyenoord en PSV – Voetbal International

Joan Laporta heeft op de Catalaanse radiozender RAC1 nog eens verteld over de Super League. De preses van Barcelona noemde daarbij ook de namen van dertien mogelijke deelnemers aan het toernooi, naast Real Madrid en zijn eigen club.

Laporta noemt clubs uit Italië, Frankrijk, Portugal, Nederland en België die volgens hem bereid zijn om meteen in te stappen. ‘Internazionale, AC Milan, Napoli, AS Roma, en nog meer teams in die competitie, als ze willen. Marseille, de drie Portugese clubs: Benfica, Sporting en FC Porto. De drie Nederlandse: Ajax, Feyenoord en PSV, en twee uit België: Anderlecht en Club Brugge’, aldus Laporta op de radio.