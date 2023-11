Lange rente VK blijft komende 5 jaar boven 4%

In het Verenigd Koninkrijk maakt cash, na een decennium van matige rendementen, een comeback, constateert Fidelity.

Volgens de vermogensbeheerder komt dit vooral door het ‘langer hoger’- rentebeleid van de centrale banken. Dat betekent dat de vooruitzichten voor beleggers in cash de komende jaren veelbelovender worden. Fidelity analyseert het VK in het bijzonder, waarbij het kijkt naar de sterling overnight index average (SONIA) als een indicator voor cash en hoe het rendement daarvan zich verhoudt tot andere indexen. De analyse van eerdere periodes na renteverhogingen toont dat cash consistent beter presteert en een lagere volatiliteit kent in vergelijking met risicovollere activa.

De markt verwacht dat de basisrente van de Bank of England de komende vijf jaar boven de 4% zal blijven. Er is nu meer volatiliteit op langetermijnobligaties als gevolg van risicomijdende kopers van langlopend schuldpapier, een…