Lang Leve de Liefde-kandidaat doet moeilijk stoer: “Mijn ouders zijn bevriend met…”

Vandaag is het weer raak bij Lang Leve de Liefde. Ene Sebastiaan probeert vermoedelijk zijn edele deel van microformaat te compenseren met een hoop praatjes. Zijn ouders zijn bevriend met belangrijke mensen, hij heeft gestudeerd in Arizona en en hij chillt sporadisch met de koning. Wordt zijn date Lisa hier net zo wild van als hij zelf?

‘Ik mis Arizona’

Sebastiaan vraagt aan zijn date Lisa wat zij doet. Niet omdat hem dat interesseert, maar omdat hij zo behendig ‘n opening creĆ«ert om te vertellen waar hij zelf allemaal druk mee is.

“Ik werk in de horica,” zegt pilsjestapper Lisa. Daar gaat Sebas niet op in, want hij is vorig jaar naar Arizona geweest. Hij heeft daarom meer levenservaring opgebouwd in een paar maanden dan Lisa in haar complete bestaan. “Ik mis het af en toe wel,” zegt hij, verlangend naar zijn tweede thuis: Arizona.

‘Mijn ouders zijn bevriend met…’

Maar niet alleen heeft hij Amerika gezegend met zijn voortreffelijke…