Lang Leve de Liefde-deelnemer flipt uit waneer date hem kaas aanbiedt (video)

In de uitzending van Lang Leve de Liefde gaat het vanavond finaal mis tussen de nederige Vince en zijn dominante date Melissa. Laten we het erop houden dat dit stel er geen kaas van heeft gegeten als het aankomt op de liefde.

Liefde gaat door de maag

Ze zeggen dat de liefde van de man door de maag gaat. Melissa neemt dat bloedserieus en besluit haar date in te palmen met een handgesneden kaasje. Zoals de oude Grieken een geslacht lam offerden aan de Goden, zo houdt Melissa haar prooi de borrelplank voor zijn neus. “Wil je een plakje kaas?”

Eigenlijk is het geen vraag. Het is een commando. “Nee, dankjewel,” antwoordt Vince, zich daar niet van bewust. Melissa is zo van haar à pro·pos dat ze spontaan haar moedertaal vergeet: “Seriously?” Vince is flexibel en probeert daarom zijn wensen kenbaar te maken in het Engels. “No, thank you.”

‘Take some cheese’

Melissa vindt dat tegenstribbelen van Vince wel iets hebben. Dat betekent een uitdaging. “The…