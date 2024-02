Lancering token met airdrop van 700 miljoen dollar

Jupiter is de gedecentraliseerde exchange (DEX) op het Solana (SOL) netwerk en heeft zijn nieuwe native token gelanceerd. De digitale munt gaat onder de ticker JUP door het leven. Gebruikers van het platform kunnen genieten van een airdrop in de token. Ongeveer 955.000 wallets komen hiervoor in aanmerking, waarvan meer dan 20% de gereserveerde tokens in het eerste uur claimde.

Een goede test

De digitale munt heeft een initiële maximale circulerende voorraad van 1,35 miljard tokens. Volgens CoinGecko was de munt enkele seconden 2 dollar waard. In slechts een kwartier stabiliseerde de koers naar een prijs van ongeveer 0,65 dollar, een waardering waar de token op het moment van schrijven zich nog steeds op bevindt.

De totale marktkapitalisatie stond vorige week met deze prijs op 860 miljoen dollar. Daarmee nam het project de 73ste positie in van de top 100 lijst van CoinGecko. Een indrukwekkende binnenkomer voor een gloednieuwe munt.

De airdrop bleek een goede test om de impact op het…