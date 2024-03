Lagere volumes maar meer omzet voor Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het vierde kwartaal van 2023 de biervolumes zien dalen, zelfs iets sterker nog dan voorzien, maar de omzet steeg wel op jaarbasis, zoals analisten ook hadden verwacht. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van de Amsterdamse bierbrouwer.

CEO Dolf van den Brink noemde woensdag de “veerkracht” van Heineken. Ook benoemde hij de progressie die met EverGreen werd geboekt. In 2023 wist de brouwer 0,8 miljard euro te besparen.

“Sterke prijzen compenseerden voor de erg hoge input- en energiekosten”, aldus Van den Brink. De topman wees verder op de volatiele macro-economische omstandigheden in sommige belangrijke markten, die de volumes raakten.

De biervolumes kwamen afgelopen kwartaal uit op 59,4 miljoen hectoliter. Dat was 63,2 miljoen hectoliter in het derde kwartaal en 63,3 miljoen hectoliter in het vierde kwartaal van 2022. De analisten rekenden op een daling tot 61,4 miljoen hectoliter, ofwel een autonome volumekrimp van 2,2…