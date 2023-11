Lagere resultaten Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar de resultaten zien afnemen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de verfspecialist uit Apeldoorn.

Over de verslagperiode daalde de omzet op jaarbasis met 17 procent, van 62,9 miljoen naar 52,2 miljoen euro. Het bedrijf had te kampen met ongunstige wisselkoerseffecten.

Het operationeel resultaat nam af van 5,3 naar 3,2 miljoen euro. Onder de streep bleef er een nettowinst over van 2,2 miljoen euro, of 2,61 euro per aandeel. Dat was een jaar eerder 4,1 miljoen euro of 4,75 euro per aandeel.

De kasstroom was 1,2 miljoen euro negatief, tegen een negatieve kasstroom van 4,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Het bedrijf merkte op dat klanten klaar zijn met het afbouwen van voorraden. Op de korte termijn verwacht Holland Colours wel dat mondiale economische onzekerheid een impact op de markten zal hebben.

Het bedrijf gaf net als in de afgelopen jaren geen outlook…