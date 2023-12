Laatste stappen voor lancering van de Spot Bitcoin ETFs zijn gemaakt

In 2024 moet het natuurlijk allemaal gaan gebeuren, je zou nu beter kunnen zeggen over een aantal weken en vandaar dat dit het moment is om de laatste zaken op orde te hebben. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vraagt daarom nu om de laatste aanpassing voor de lancering van de Spot Bitcoin ETFs, maar wat houdt dit precies in en wat staat er op de planning voor de toekomst?

De lancering

Zoals je misschien al weet, duurt dit al een lange tijd. In 2021 liet de SEC als Bitcoin Futures ETFs al toe op de markt en het agentschap kon de rechter er niet van overtuigen waarom het dan geen goed idee zou zijn om Spot Bitcoin ETFs af te wijzen.

Op dit moment zijn er een hoop bedrijven in gesprek met SEC en het gaat voornamelijk dus om de goedkeuring die nodig is. Je zou kunnen denken aan bedrijven, zoals het ARK Invest van Cathie Wood, maar ook BlackRock, Grayscale en 21Shares. Een week geleden wijzigde BlackRock zijn aanvraag voor de Spot Bitcoin ETF door ook cash-redemption…